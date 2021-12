Situação é mais precária na zona rural de Itaberaba

Donaldson Gomes, do A TARDE

Itaberaba se orgulha de ser o maior município entre Feira de Santana e Barreiras, nas margens da BR-242. Mas ali, na beira da estrada, a cidade assiste ao desenvolvimento passar. Foi assim com o aeroporto da região, que acabou instalado em Lençóis. A pista da cidade, que já estava pronta, continua a ser usada apenas por políticos de passagem. Apesar de se autodenominarem moradores do “Portal da Chapada”, os itaberabenses viram o grande centro de saúde da região, o Hospital da Chapada, se encaminhar para Seabra, há 190 km.



O fiscal administrativo José Santos da Silva mora na localidade de Santa Helena, há 38 km de Itaberaba. É dono do único veículo do local. Um “carro forte”, diz, necessário para suportar as péssimas condições das estradas na zona rural. Costuma ser acionado pelos vizinhos a qualquer hora do dia ou da noite para prestar socorro. “Não vou deixar ninguém agonizando sem socorro”, diz.



A história da dona de casa Celeste Maria do Sodré dos Santos, 52 anos, é marcada pela falta de empregos. Teve nove filhos, cinco saíram de Itaberaba buscando oportunidades. “Tem um que está em São Paulo, sei que já tem família e tudo, mas não vejo, nem me dá notícias há 16 anos”, comenta.



“Meus filhos mal têm condições pra sustentar as famílias”, diz. Com ela, ficou apenas “um filho homem”, duas filhas mulheres e uma neta. Ela sobrevive graças à ajuda deste filho e de R$ 120 de programas assistenciais. “Não tem trabalho, só aparecem bicos”, lamenta.



A casa dela fica em um loteamento inacabado chamado José Armando Sales Mascarenhas. São 200 casas que podem servir de moradia para a parcela da população mais pobre, cujas obras estão paradas há mais de dois anos. Celeste não teve como manter o aluguel até o loteamento ficar pronto. Cobriu a pequena residência, fechou os espaços para janelas com blocos – opção mais barata – e está lá, sem água, luz, nem saneamento básico.



Há menos de um quilômetro do local, a situação de Marinalva Novais, 43 anos, desempregada, sete filhos para criar, é parecida. A diferença é que a casa na Avenida Universitária foi entregue: sem água encanada, nem esgoto. “A gente bebe a água daqui”, aponta para o cano quebrado. “Minha preocupação é com a saúde porque viver assim não deve fazer bem”, diz.



