"Situação das escolas municipais em Simões Filho é vergonhosa", dispara Alencar

O candidato a prefeito de Simões Filho, Eduardo Alencar (PSD), criticou a administração do município, especialmente no que diz respeito a educação. “A situação das escolas municipais em Simões Filho é vergonhosa. A gestão atual não deu prioridade à manutenção das escolas", disse.

"Alguns materiais didáticos foram adquiridos pelos professores, que através de 'vaquinha' conseguiram comprar, assim como os materiais de limpeza das escolas e o complemento das merendas escolares”, acrescentou.

Eduardo Alencar afirmou ainda que vai lutar pela a implantação do Colégio Militar. Outra medida prometida pelo postulante ao cargo de prefeito é a valorização dos professores. “A classe está insatisfeita com a atual gestão que não pagou o piso salarial, além da demissão do Reda”, declarou.

Entre outras propostas constam também a criação do centro de educação remota, com amplo suporte à população em períodos de impedimento à educação presencial e a implantação do laboratório de informática em todas as unidades de ensino e o fortalecer das modalidades de ensino Educação de Jovens, Adultos e Idosos.

