Sites ajudam a conhecer candidatos

Os critérios para a escolha de deputados federais são mais difusos em relação às escolhas de candidatos a cargos no Executivo. E essa escolha, segundo cientistas políticos, se dá às vésperas do dia da votação, depois que o eleitor já definiu o voto para presidente, governador e senadores. Ao contrário do que acontece com candidatos a cargos majoritários, os eleitores não costumam cobrar de candidatos a deputado programas de governo.



Na escolha do voto para deputado, o eleitor pode levar outras questões em consideração, como a proximidade, o contato pessoal, a categoria profissional ou o engajamento a alguma causa.



Apesar de ser uma eleição para a qual pesam vários critérios, o eleitor tem ferramentas para se informar e conhecer o passado, as ideias e as posições políticas dos candidatos, principalmente daqueles que tentam a reeleição.



Bens - O site do Tribunal Superior Eleitoral (www.tse.gov.br) disponibiliza uma série de informações sobre os candidatos, desde o nome e o número de urna, até a sua declaração de bens, passando pela informação sobre se o candidato é réu em processo judicial.

Outros sites institucionais auxiliam o eleitor na sua escolha. São os da Câmara de Salvador (www.cms.ba.gov.br) e da Assembleia Legislativa da Bahia (www.al.ba.gov.br). As duas casas legislativas disponibilizam em suas páginas informações sobre projetos e pronunciamentos de vereadores e deputados estaduais que disputam cadeiras no Legislativo federal.



Outros sites que ajudam o eleitor são o do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (www.diap.org.br) e o do Projeto Excelências, da ONG Transparência Brasil (www.excelencias.org.br). Os dois sites cumprem o papel de fiscalização de parlamentares. O primeiro publica lista anula dos cem deputados mais influentes do Congresso. O segundo apresenta relatórios com citações na imprensa, uso de verba indenizatória, assiduidade e relevância de projetos apresentados.

