Site faz ranking dos candidatos ao governo e Senado

O eleitor que ainda não definiu seu voto para as eleições que acontecem neste domingo, 5, pode buscar mais informações sobre os candidatos ao governo e senado no site Ranking Políticos. Com base em dados do Congresso, fichas criminais e notícias, a página traça um ranking nacional e por estado dos políticos que estão na disputa eleitoral.

Para definir a posição de cada candidato o site utiliza os dados obtidos para tirar ou dar pontos ao políticos, que começam com 200 pontos, cada. Por exemplo, quem é condenado em algum processo judicial perde 50 pontos, quem tem nível superior ganha 10 pontos, quem mudar de partido perde 10 e quem se mantém ganha 10, entre outros.

O ranking político também analisa a contribuição do candidato para a defesa dos direitos humanos, o respeito às leis, o combate à corrupção, a eficiência dos serviços públicos, a redução do desperdício de dinheiro público, a liberdade de informação e outras bandeiras conquistadas pela sociedade.

Site

O Ranking Político foi criado em 2012 pelos administradores Renato Feder e Alexandre Ostrowiecki, ambos de 36 anos e foi inspirado no livro Carregando o Elefante, também da dupla. De acordo com informações que estão no página, o site não tem financiamento externo, é uma iniciativa particular.

