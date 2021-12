Site de Wagner exibe elogios para Geddel

Biaggio Talento e João Pedro Pitombo, do A TARDE



Vídeos do presidente Lula e de Dilma Rousseff elogiando o candidato do PMDB ao governo baiano Geddel Vieira Lima podiam ser acessados, sem maiores dificuldades até terça-feira, 03, devido a um erro técnico da equipe de mídia do petista Jaques Wagner, através do site oficial de campanha de reeleição do governador, o www.souwagner13.com.br.



O portal petista funciona como uma espécie de janela do universo incontrolável da internet, devido à associação de temas relacionados ao assunto dos vídeos, que é feito no Youtube. Desta forma, embora existam discursos de Wagner em eventos petistas circulando pela internet, igualmente aparecem imagens constrangedoras que internautas postam no Youtube por mera gozação.

É o caso, por exemplo, da cena inserida pelo site “Kibe Louco” do trecho de uma entrevista, no Carnaval de 2007, em que Wagner aparece embolando a voz, aparentando estar sob efeito de álcool, ao lado dos governadores do Rio de Janeiro e de Pernambuco.

Um técnico em informática ouvido pela reportagem explicou que o correto seria o portal desenvolver uma plataforma fechada, que só permite exibir os vídeos postados pelo administrador como ocorre, por exemplo, nos portais do peemedebista Geddel Vieira Lima e o democrata Paulo Souto.

Problemas na campanha de Wagner na internet também ficam evidentes na twittosfera. Segundo a assessoria do candidato, a campanha do petista possui dois perfis no Twitter: um é @jaqueswagner, definido como “Twitter pessoal do governador Jaques Wagner”, enquanto o outro é o @SouWagner13, “Twitter oficial da campanha do governador Jaques Wagner”.

É neste segundo – cujo link é possível acessar a partir do site do candidato – em que as surpresas aparecem. Dentre os 348 perfis que o @SouWagner13 “segue” no Twitter, estão alguns insólitos como o @guiadacerveja, o @CervejaNobel e o @revista_cerveja, além de @reidacaipirinha.

