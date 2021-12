Sistemas do TSE e TRE ficam instáveis neste domingo

Um problema no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está prejudicando o processamento de informações do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). Devido a isso, o órgão está com dificuldade de saber sobre possíveis falhas nas urnas causadas por ocorrências como defeitos ou quedas de energia em todo o estado.

De acordo com o TRE-BA, ainda não se sabe o que causou a pane. O sistema para notificação ocorre por meio da ação dos mesários, que registram as situações em um tipo de ata que é transferida para a entidade.

Ainda segundo o TRE, disfunções no aplicativo E-título, bem como lentidão nas urnas e falha na biometria relatadas por alguns eleitores não possuem nenhum tipo de relação com a queda deste sistema.

A entidade segue tentando resolver a situação.

