Sistema de identificação biométrica apresenta falhas durante simulação

Falhas no reconhecimento das impressões digitais dos eleitores nas urnas biométricas foram o problema mais frequente nas simulações de votação feitas com o equipamento neste sábado, 21, em 43 municípios de 19 estados do país. As urnas biométricas não reconheceram as digitais de parte dos eleitores na Bahia, em Goiás, no Rio de Janeiro, no Paraná, em Alagoas, no Ceará e em Pernambuco.

O treinamento rápido dos mesários para a simulação com a nova tecnologia também foi responsável pela demora que alguns eleitores enfrentaram na votação simulada, de acordo com o chefe da seção de Implantação de Sistemas do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, Mlexener Romeiro.

“Às vezes, a dificuldade da leitura das digitais ocorria por conta da inexperiência dos mesários que não posicionavam corretamente o dedo do eleitor e, outras vezes, o dedo estava muito ressecado ou muito úmido. Eles tiveram um treinamento rápido para essa simulação”, explicou.

Segundo ele, após os mesários serem orientados a corrigir os erros, 90% dos eleitores conseguiram votar na urna biométrica logo na primeira tentativa. Mlexener Romeiro lembra que o treinamento definitivo para que os mesários atuem nas eleições de outubro ainda irá ocorrer de forma mais intensa.

Na Bahia, o município de Pojuca foi o escolhido para os testes com a nova tecnologia e também houve quem não conseguiu ter as digitais reconhecidas. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), o objetivo da ferramenta é excluir a possibilidade de uma pessoa votar por outra, evitando possíveis fraudes.

Em Hidrolândia, a 230 km de Brasília (DF), os eleitores tiveram problemas com a identificação por meio da impressão digital e só conseguiram ter a urna liberada após quatro tentativas, em média. O motorista Edvânio Vieira só votou após a liberação da urna pelo mesário. Ele tentou a identificação com os polegares e os indicadores das mãos esquerda e direita, sem sucesso. “Tinha que dar certo de primeira. A nota hoje é zero. Tomara que no dia funcione melhor."

“Se for assim no dia da votação, vai dar problema. A fila vai ficar grande, as pessoas vão reclamar”, prevê o presidente de uma das seções eleitorais, Adriano Chialchia.

De acordo com secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Goiás, Dori Gonzaga, a dificuldade de identificação pode ser explicada pelas condições das mãos dos eleitores. “É uma cidade com muitos agricultores, que utilizam produtos químicos, têm as mãos ressecadas, o que dificulta a captura das digitais”. Para resolver o problema, no dia da votação, segundo Gonzaga, cada seção terá um kit com lenços umedecidos para os eleitores.

Paraná - Dos 265 eleitores inscritos na 1ª Sessão da 182ª Zona Eleitoral do município de Balsa Nova (PR), a 50 quilômetros de Curitiba, apenas 14 haviam comparecido ao teste com o sistema de votação biométrica até o meio dia deste sábado. Destes, somente um conseguiu votar na primeira tentativa de identificação da digital. Seis votaram após algumas tentativas. Os sete restantes não tiveram as impressões digitais reconhecidas pelo sistema e só puderam participar do simulado com a intervenção da presidente da seção, Márcia Lorena Fior.

As dificuldades apresentadas no simulado aumentaram o tempo médio de votação para cerca de 5 minutos, tempo que Márcia Fior considerou “exagerado”. O processo de identificação biométrica do eleitor e a confirmação das escolhas na urna eletrônica deveriam levar, no máximo, 1 minuto. Se essa situação se repetir no dia 3 de outubro, ela disse que vai “estourar” o horário limite para a votação (17 horas).

Diferentemente da avaliação do diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), Ivan Gradowski, que atribuiu os problemas de identificação das digitais ao uso de calcário (que desgastam as impressões digitais) pelos agricultores da região, a presidente da 182ª Sessão Eleitoral de Balsa Nova acredita que o problema está mesmo no sistema de identificação digital. De acordo com ela, o único eleitor cuja digital foi reconhecida na primeira tentativa é justamente um lavrador. As digitais de outros eleitores, como uma secretária e um vereador, não foram “lidas” pelo sistema.

Todas as falhas detectadas nas eleições simuladas deste sábado serão repassadas ao serviço de informática do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, para as devidas correções.

