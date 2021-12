Sete vereadores querem comando da Câmara de Salvador

A disputa pela presidência da Câmara Municipal de Salvador, que já começou logo após a eleição de 2 de outubro, promete ser acirrada. Depois de seis vereadores já manifestarem interesse em disputar a eleição para presidente da Casa, que vai ocorrer no dia 2 de janeiro, o recém-eleito Téo Senna (PHS) também se diz candidato e elevou o número de interessados para sete, todos da base do prefeito ACM Neto (DEM).

Além dele, os vereadores Paulo Câmara (do PSDB, atual presidente da Casa), Leo Prates (DEM), Isnard Araújo (PHS), Joceval Rodrigues (PPS, líder do governo), Tiago Correia (PSDB) e Geraldo Júnior (SD) estão com os nomes na disputa.

Ao A TARDE ele contou que já está conversando com vereadores novos e pretende dialogar com a oposição, que se reúne na próxima segunda, 17, para decidir se vai lançar candidato à presidência da Casa.

Entre os 15 novos vereadores que vão assumir uma cadeira na Câmara no ano que vem, Téo Senna é um dos cinco que retornam à Casa. Ele foi vereador por três mandados, mas não conseguiu a reeleição em 2012.

"Vou aguardar essa reunião e chamar os vereadores da oposição para conversar e ver o que acontece. Já tive contato com alguns vereadores", disse. Téo já foi líder da oposição e do governo na Câmara, ao longo da gestão do ex-prefeito João Henrique.

Oposição

Caso a oposição decida lançar um nome para concorrer à presidência da Câmara, a escolhida deve ser a vereadora Aladilce Souza (PCdoB), que já foi líder da bancada oposicionista.

