Servidores sabatinam candidatos a partir de hoje

Entidades que representam os servidores do Estado iniciam nessa segunda-feira, 4, com a candidata do PSB Lídice da Mata, a série de sabatinas com os postulantes do Palácio de Ondina.



O evento, de acordo com a Federação dos Trabalhadores Públicos da Bahia (Fetrab), faz parte da "mobilização das entidades do funcionalismo público estadual, a Fetrab e Associação dos Funcionários Públicos com o objetivo de buscar informações sobre os planos de governo das diversas candidaturas, para a partir daí dar continuidade ao debate no seio do funcionalismo, nos diversos ramos de atividade".



Os candidatos serão entrevistados, entre hoje e o dia 15 de agosto de 2014, no auditório da Associação dos Funcionários Públicos (Rua Carlos Gomes, 95, no centro de Salvador) a partir das 14 horas.



Conforme programação, depois de Lídice, estão confirmados na terça,5, Rogério da Luz (PRTB) e no dia 14, Renata Mallet (PSTU).



Ainda a ser confirmadas as datas das sabatinas com os candidatos Rui Costa (PT), Paulo Souto (DEM) e Marcos Mendes (PSOL).



Os mais de 270 mil servidores do estado devem acompanhar com atenção as sabatinas.

