Serra vota e diz que está confiante em futuro do país

São Paulo - O candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, votou por volta das 13h de hoje (3) no Colégio Santa Cruz, no bairro Alto de Pinheiros, em São Paulo. Após votar, o candidato concedeu uma entrevista coletiva, num espaço montado numa praça em frente ao colégio. Em seu breve discurso, o candidato agradeceu ao povo brasileiro.



“Quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao povo brasileiro, que me acolheu com tanto carinho, tanto entusiasmo, e por todos os cantos desse país ao longo dessa campanha”, disse ele.

