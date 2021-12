Serra volta a falar de saúde e PT repete programa de Dilma na TV

Larissa Oliveira, A TARDE On Line

A quinta-feira, 19, foi de poucas novidades no horário eleitoral gratuito. José Serra (PSDB) e Dilma Rousseff (PT) cumpriram o habitual e repetiram, à tarde, o mesmo programa veiculado na noite de terça. No entanto, enquanto Serra apresentou um novo programa focado na saúde à noite, o PT repetiu o primeiro programa de Dilma veiculado na tarde de terça, 17. Dentre as motivações, é possível que o partido tenha decidido repetir a propaganda por conta da boa avaliação no primeiro dia e graças a maior audiência registrada na faixa das 20h30.

Serra abriu o programa mostrando imagens de Lula e comparando as vivências politicas dos dois. O tucano aproveitou a comparação para criticar Dilma e afirmar que a candidata do PT não tem experiência como ele e Lula para governar. O programa seguiu novamente com os feitos do tucano na área da saúde, a exemplo dos remédios genéricos e do tratamento contra AIDS, e finalizou com a proposta de criação de uma rede nacional de tratamento para dependentes do crack.

Enquanto o programa de Dilma repetiu a apresentação da história de vida da candidata, foi a vez de Marina Silva ser apresentada. Aproveitando bem o pouco tempo de horário eleitoral, vários cidadãos comuns narraram pequenos trechos da biografia de Marina, desde seu nascimento até o ingresso na política. No final, a presidenciável apareceu e reforçou sua candidatura.

Plínio de Arruda (PSOL) apresentou novo programa e defendeu a divisão latifundiária no Brasil. Os outros candidatos, Ivan Pinheiro (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO) e Zé Maria (PSOL) apresentaram programas sem muitas modificações. Levy Fidelix (PRTB) manteve o mesmo programa.

