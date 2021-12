Serra vai a encontro de sindicalistas rebater ataque

Em meio à polêmica com as centrais sindicais, o candidato do PSDB, José Serra, confirmou presença em encontro nacional da União Geral dos Trabalhadores (UGT) hoje em São Paulo. O comparecimento de Serra ao evento não constava da agenda prevista do candidato, que acabou confirmando apenas ontem o convite feito havia cerca de 15 dias. A participação no evento da UGT tornou-se importante do ponto de vista político depois de as centrais soltarem manifesto, no domingo, acusando Serra de mentir ao dizer que foi autor de medidas a favor dos trabalhadores.



No domingo, cinco centrais sindicais - Força, Central Única dos Trabalhadores (CUT), Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB), Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) e Nova Central - divulgaram manifesto no site do PT acusando Serra de "impostura e golpe contra os trabalhadores". Os sindicalistas alegam que o tucano mentiu ao dizer que foi o responsável pela criação do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e do seguro-desemprego.



A UGT afirmou que tanto Serra quanto a presidenciável do PV, Marina Silva, participarão do encontro, onde será entregue um "manifesto à nação", com propostas trabalhistas da entidade para os candidatos. Desde a fase de pré-campanha, o tucano diz ser o autor das iniciativas. As centrais, no entanto, afirmam que o autor do projeto de Lei n.º 991 de 1988, que deu origem ao FAT, foi o ex-deputado Jorge Uequed (PMDB-RS).



Os tucanos alegam que o artigo 239 da Constituição, proposto por Serra, garantiu recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) para o financiamento do seguro-desemprego. Também dizem que em 1989 Serra propôs o projeto de lei 2.250, que regulamentava o seguro-desemprego e criava o FAT. Na tramitação na Comissão de Trabalho, na Câmara, foi feito texto substitutivo, que acabou juntando as duas propostas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

