Serra repete discurso crítico em entrevista ao SBT Brasil

O candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra enfrentou um batalhão de perguntas “saia-justa” dos âncoras Carlos Nascimento e Karyn Bravo no SBT Brasil. A entrevista, exibida nesta terça-feira, 31 de agosto, foi a primeira da série com os presidenciáveis e teve a duração de 14 minutos divididos em dois blocos.

Serra, que começou a entrevista brincando sobre o centenário do Corínthians, não fugiu das perguntas e repetiu o mesmo discurso crítico que adotou durante toda a campanha. Inicialmente, afirmou que as pesquisas de intenção de voto são a fotografia do momento e acusou o PT de “sentar na cadeira” antes da decisão das urnas. “Pesquisa não decide eleição. O que decide é o voto”, argumentou.

Em seguida, negou que seus aliados tenham tentado escondê-lo da campanha. “Não, muito pelo contrário. Nós vamos ganhar todos juntos. Eu vou em Minas Gerais e parece que estou andando na minha rua”, disse, voltando a criticar candidata do PT, Dilma Rousseff, a qual chamou de inexperiente.

“Lula não estará mais no governo. Os problemas não foram todos resolvidos e ele não governará de fora. Lula era treinado do ponto de vista político. Dilma não tem nenhuma experiência. Ela raramente diz algo espontâneo. É tudo preparadinho pela assessoria de imprensa”, atacou.

Carlos Nascimento apertou mais ainda o tucano e questionou de que forma ele convencerá, em apenas trinta dias, o brasileiro contente com o crescimento da economia de que ele é uma opção melhor que Dilma. Serra afirmou que dará continuidade ao bom momento da economia, mas que nem tudo se resume ao bolso. “O governo andou para trás na economia, saúde e segurança. A economia só andará bem se for sustentada e a infraestrutura, como as estradas e os portos, que estão deficientes, precisam de atenção”, defendeu.

Dossiês – Serra ainda foi questionado sobre a quebra de sigilo da Receita Federal, já que vem afirmando que o PT é o mandante do ato criminoso. Questionado se teria acesso a alguma informação ou prova concreta ainda não divulgada, o presidenciável voltou a dizer que foi o próprio governo que cedeu os dados para o jornal Folha de São Paulo.

“Sem dúvida nenhuma os dados foram entregues pelos petistas. Em 2006 fizeram a mesma coisa, mas a fiscalização deve ter sido frouxa, não sei o que aconteceu. Essa é uma rotina. O PT sempre procura fazer jogo sujo”, bradou.

Dilma Rousseff será a próxima entrevistada do SBT Brasil nesta quarta-feira, 1º de setembro, às 19h15.

