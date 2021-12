Serra quer distribuir três livros por aluno da rede pública

Alex Rodrigues, da Agência Brasil

São Paulo – O candidato à Presidência da República, José Serra (PSDB), prometeu implementar um programa de distribuição de três livros anuais a todos os alunos da rede pública de ensino do país, a partir da quarta série. O programa é semelhante ao implementado no estado de São Paulo em sua gestão no governo.



“Eu tenho um programa que é distribuir três livros para cada aluno a partir da quarta série. Gradualmente serão 100 milhões de livros anuais”, disse o candidato ao visitar a Bienal Internacional do Livro de São Paulo.



Segundo Serra, também professores da rede pública, a exemplo do que já ocorre em São Paulo, seriam beneficiados pela iniciativa que de acordo com ele não só estimularia a leitura como beneficiaria a indústria editorial. “O livro incentiva a cultura, o raciocínio e ajuda muito a melhorar a educação brasileira. O que é um dos nossos grandes objetivos”.



Serra ainda criticou a política industrial do atual governo. Ele citou o exemplo do setor editorial. “O Brasil exporta celulose e importa papel devido a uma política macroeconômica dispersiva”.



O candidato disse que comprou três livros de Dráuzio Varela, durante a sua caminhada de cerca de 2 horas pela bienal.

