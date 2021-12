Serra nega desvio de verba de campanha em entrevista no JN

Em entrevista ao Jornal Nacional da Rede Globo nesta terça-feira, 19, José Serra negou as denúncias de desvio de verbas da sua campanha presidencial. O tucano foi questionado pelo jornalista William Bonner sobre a afirmação do ex-engenheiro da Dersa, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, que, após Serra dizer que não o conhecia, proferiu a seguinte frase: “Não se larga um líder ferido na estrada a troco de nada. Não cometam esse erro”. Paulo Preto teria doado R$ 4 milhões para um suposto caixa 2 da campanha do presidenciável.



Serra se esquivou de explicar o que significa a frase e voltou a dizer que não houve algum desvio de verbas. “Em todo o caso, nós seríamos a vítima”, resumiu-se a dizer, negando também suposto nepotismo, já que a filha de Paulo Preto também teve cargo no governo. Sobre o desempenho nas urnas do primeiro turno inferior ao de Geraldo Alckmin em 2006, o tucano atribuiu à existência de um terceiro candidato nas eleições deste ano. “Eu tive 33 milhões de votos e Marina Silva (PV) teve 20. O Brasil quis um segundo turno”, afirmou.

