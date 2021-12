Serra lança propostas para Segurança. Uma já existe no Rio

Biaggio Talento, da Agência A Tarde



Ao anunciar seus sete pontos de governo para a área de Segurança Pública, o candidato do PSDB à presidência da República José Serra disse, nesta sexta-feira, 13, na capital baiana que um dos itens mais importantes será o da prevenção do crime com ações de ocupação de áreas com histórico de violência nos moldes do programa de Unidade de Polícia Pacificadora que vem sendo implantada no Rio de Janeiro, em parceria entre os governos estadual do PMDB e federal do PT. Dentro desse item, prevê também cursos para jovens estudantes em escolas públicas e privadas sobre os malefícios causados pelas drogas e consumo de bebidas alcoólicas.



“O Rio de Janeiro está fazendo uma experiência, nós fizemos em São Paulo, que é a da polícia entrar nas regiões mais perigosas permanece quando necessário”, citou, dizendo que a presença de policiais tem també ma função de garantir ações do governo na área da educação, saúde, cultura e esporte, “no sentido de dar outra vitalidade à comunidade”.

Outros pontos - Os outros seis pontos anunciados por Serra são: tornar o enfrentamento do crime uma questão nacional, fazendo funcionar um arquivo criminal de todos os estados integrados num sistema comum, além de controle rígido de fronteira para evitar contrabando de drogas e armas; investimento pesado em tecnologia, na área da polícia cientifica e com instalação de câmeras de vídeos nas ruas; investimento na área de recursos humanos das polícias criando uma remuneração mínima nacional, além de treinamento intensivo dos policiais; apoio às vítimas de crimes, inclusive jurídico e psicológico; aumentar o número de presídios federais, lutar pela reforma do Código de Execuções Penais que é da década de 1940, com objetivo de endurecer as regras para a soltura de presos; e criação do Ministério da Segurança que vai implantar todas as ações citadas.



O anúncio das medidas foi feito estrategicamente na Bahia pelo tucanato devido ao fato de o Estado ter um dos piores índices de violência do Brasil. No seu discurso, Serra citou a situação do crescimento dos assassinatos no Nordeste, “notadamente na Bahia, Sergipe e Alagoas”. Particularizou o caso da Bahia onde “o índice aumentou de 24,8 por grupo de 100 mil em 2007, para os atuais 33”.

Dirigentes locais do PSDB e do DEM marcaram o evento de Serra para o Restaurante do Senac, no Centro Histórico de Salvador região que tem no consumo e tráfico de drogas um dos maiores problemas, atualmente. Serra circulou pelo Pelourinho acompanhado por um grupo de 200 cabos eleitorais de diversos candidatos do PSDB e DEM. Ciceroneado pelo candidato ao governo Paulo Souto (DEM), Serra arriscou um toque de timbau entre as percussionistas do grupo Didá, contratada pelos organizadores da visita do tucano.

