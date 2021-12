Serra faz campanha em Jundiaí, no interior de São Paulo

Brasília - O candidato à Presidência da República pela coligação “O Brasil Pode Mais” formada pelo PSDB, DEM, PPS, PTB e PT do B, José Serra, pretende passar o dia hoje (7) na cidade de Jundiaí – uma das principais cidades do interior de São Paulo. Serra vai visitar obras no município e conversar com eventuais eleitores em companhia do prefeito Miguel Haddad e do candidato ao governo de São Paulo, Geraldo Alckmin, ambos do PSDB.



Na terça (6), Serra começou oficialmente a campanha eleitoral. Ele escolheu Curitiba, no Paraná, para lançar uma espécie de carta de intenções na área social. O candidato anunciou uma série de projetos para a saúde, beneficiando especialmente as gestantes e as mães. Também afirmou que, se eleito, vai trabalhar para evitar as longas filas de espera para a marcação de consultas e exames.



Serra afirmou ainda que vai manter o programa Bolsa Família, mas pretende implantar projetos de aperfeiçoamento profissional. Para ele, uma das principais dificuldades de quem procura emprego no país atualmente é a baixa qualificação da mão de obra.



Ontem, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou, pela primeira vez, o candidato do PSDB à Presidência. O ministro substituto Joelson Dias fixou a multa em R$ 5 mil pela prática de propaganda eleitoral antecipada. Para o ministro, houve violação da legislação eleitoral, ao ser veiculada, em 19 maio propaganda eleitoral antecipada.



Na decisão também há punição ao diretório do PSDB na Bahia que terá de pagar multa no valor de R$ 7,5 mil. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE). Os representados são acusados de usarem a inserção para convencer o eleitor que o então pré-candidato seria a pessoa ideal para ocupar o cargo de presidente da República.

