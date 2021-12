Serra e Temer recomeçam campanha na Bahia

A campanha do segundo turno da eleição presidencial começa para valer na Bahia nesta sexta, 8, com a presença do candidato tucano José Serra na cidade de Vitória da Conquista e dois atos de apoio à candidatura de Dilma Rousseff (PT) na capital baiana, onde estará o vice dela, Michel Temer.



Serra deve chegar por volta das 14 horas a Conquista. Segundo sua assessoria, ele decidiu visitar a cidade para agradecer a boa votação que conseguiu no primeiro turno, 41,02% dos votos contra 39,43% obtidos por Dilma. Curiosamente, a Prefeitura de Vitória da Conquista é administrada pelo PT há cinco legislaturas. O desempenho geral de Serra na Bahia, no entanto, foi pífio: além de Conquista, ganhou apenas no município de Tancredo Neves. Nos outros 415 municípios baianos, Dilma venceu.

A agenda de Serra prevê uma carreata do aeroporto de Conquista até o centro comercial da cidade, onde o candidato do PSDB caminhará fazendo o corpo-a-corpo. Em seguida receberá de lideranças políticas e empresariais um documento com as principais reivindicações da região, que devem ser incluídas no programa de um eventual governo tucano.

adblock ativo