Serra diz que vai continuar apresentando questões fundamentais

Rio de Janeiro - O candidato ao PSBD à Presidência da República, José Serra, disse que, nessa reta final da campanha, vai continuar conversado bastante com a população como tem feito “trocando ideias, fazendo as apresentações de questões fundamentais” de seu programa.



Serra fez questão de falar também do Dia Nacional do Idoso, que se comemora hoje (27). Ele falou que no Brasil os idosos ficaram para trás no que se refere às suas aposentadorias.



“Os idosos no Brasil foram os que construíram o nosso país e ajudam até hoje a manter as suas famílias e por isso eu tenho defendido um aumento do INSS [Instituto Nacional do Seguro Social] e dos pensionistas da ordem de 10%, que é o dobro do que o governo quer e vou desenvolver muitas ações de saúde como eu fiz no passado com relação aos idosos.”



O candidato do PSDB citou algumas das medidas tomadas que beneficiaram os idosos, como a vacina da gripe e a entrada dos genéricos no mercado. “E vamos fazer isso no Brasil inteiro, continuando além do mais com uma política de medicamentos e de vacinas novas para dar saúde para a gente idosa que merece o nosso respeito e o nosso reconhecimento pelo que fizeram pelo Brasil”, destacou.



Serra ressaltou também que a questão da imprensa livre no país é vital e acrescentou que não há país democrático no mundo sem a imprensa livre. “A imprensa no Brasil tem sido assediada e a liberdade de imprensa tem sido atacada e todos nós não apenas os jornais, todos aqueles que são democratas devem defender a liberdade de imprensa.”



Serra conversou com os jornalistas ao desembarcar no Aeroporto Santos Dumont na noite de ontem (26), de onde seguiu para os estúdios da Rede Record, em Vargem Grande, para participar de um debate entre os principais presidenciáveis.

