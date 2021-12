Serra diz que PSDB ainda não tem pré-candidato

Sem assumir enfaticamente sua postulação de ser o candidato tucano à presidência da República, nem se considerar fora do jogo eleitoral de 2014, o ex-governador José Serra disse que sua participação em eventos como a palestra para empresários, na quinta-feira, 24, em Salvador ajudaria o PSDB.



Apontou o fato de seu "canal de conhecimento junto à população" ser o mais alto depois do ex-presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff. "Por outro lado, minhas opiniões em geral são ouvidas, levadas em conta. Tudo que eu possa fazer só fortalece o PSDB do ponto de vista de presença junto à população e, futuramente, do embate eleitoral".



Ele abriu um sorriso ao tomar conhecimento da pesquisa de intenção de votos para a presidência da República do Ibope/Estadão divulgada ontem, quando aparece com percentual de 18% caso fosse o candidato do PSDB.



Num outro cenário, em que seu colega de partido, o senador Aécio Neves (pré-candidato assumido), é colocado na disputa, pontua apenas 14%, com Dilma (PT) chegando a 41% e Eduardo Campos (PSB), 10% . "Estou perguntando por oportunismo, porque não vou comentar (a pesquisa)", disse sorrindo.



Mais cedo, numa entrevista para a rádio Tudo FM de Salvador, Serra admitiu "em tese" que gostaria de ser candidato. Argumentou que o PSDB só vai escolher o nome a partir de março e não sabe como será esse processo. "Acho que qualquer especulação maior daqui até lá não leva a lugar nenhum. Ninguém até agora se inscreveu como pré-candidato. Mas há diversas possibilidades".



Derrotado por Dilma em 2010, Serra continua atirando contra sua ex-adversária e o PT. Disse que o PT "posa de esquerda" mas é um partido corporativo, "uma espécie de bolchevismo sem utopia. Não tem a utopia de nada. É um partido que quer se apropriar do poder e tratar o governo como se fosse uma propriedade privada", disse.



Serra visitou o prefeito ACM Neto (DEM) e proferiu palestra sobre a economia brasileira na sede da Associação Baiana de Supermercados (Abase), onde deu entrevista coletiva.

O deputado federal Jutahy Júnior (PSDB), o pré-candidato tucano ao governo do estado João Gualberto e diversos dirigentes do partido acompanharam José Serra.

