Serra desfila na 27ª Oktoberfest

O candidato à Presidência da República pelo PSDB, José Serra, chegou a Blumenau no meio da tarde deste sábado (09), depois de cumprir agenda em Chapecó. Ele teve um encontro político com integrantes catarinenses do PP e participou do segundo Desfile da 27ª Oktoberfest, a festa da cultura alemã realizada em Blumenau de 07 a 24 de outubro.



O presidenciável aproveitou a 27ª Oktoberfest para se aproximar dos eleitores catarinenses e dos turistas de todo o País que visitam Blumenau neste fim de semana. Serra chegou ao centro da cidade por volta das 16h30 para desfilar na Centopeia do Chope. Ele percorreu a Rua XV de Novembro na tradicional alegoria da festa alemão de Blumenau durante quase uma hora acompanhado de lideranças políticas de Santa Cataria como o governador Leonel Pavan (PSDB) e o deputado federal Paulo Bornhausen (DEM).



Diferente dos demais políticos, o candidato do PSDB dispensou o traje alemão para o desfile, mas usou um chapéu típico da Oktoberfest. "Há muito tempo que eu não participava de uma festa tão alegre diretamente. Essa Centopeia funciona direito", comentou.



Na rápida conversa com a imprensa, Serra listou algumas áreas de prioridade para Santa Catarina como infraestrutura, segurança, saúde, educação. Sobre os números da pesquisa Datafolha para a corrida presidencial no segundo turno, o tucano preferiu não avaliar os resultados que mostram a sua concorrente Dilma Rousseff (PT) à frente no levantamento. "Eu não comento pesquisas", declarou.



Após encerrar a participação no Desfile da 27ª Oktoberfest e falar com a imprensa, o candidato José Serra seguiu direto para o aeroporto onde embarcou para retornar a São Paulo, por volta das 18 horas.

