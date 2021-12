Serra defende aumento de vagas e fortalecimento de pesquisa em universidades

Daniel Mello, da Agência Brasil

O candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, defendeu hoje (12) o aumento no número de vagas nas universidades públicas e o fortalecimento da pesquisa nessas instituições. “A universidade pública tem que ser mais turbinada, de um lado na área de ciência, tecnologia e pesquisa aplicada. Por outro lado, ela tem que se expandir no número de alunos.” Entre as propostas para ampliar o número de estudantes nas universidades, Serra destacou a ampliação dos cursos noturnos. Segundo ele, desse modo é possível expandir as vagas sem necessidade de uma infraestrutura maior.

“Tem que ter uma política inteligente e não publicitária para a área. Quando é publicitária você aumenta os prédios, mas não aumenta os alunos proporcionalmente”, disse após um passeio com a neta Gabriela pelo Museu Catavento, próximo ao centro da cidade de São Paulo. Serra disse ainda que pretende reproduzir em todo o país a experiência do museu. De acordo com o candidato, 50 mil alunos da rede de ensino paulista visitam o Catavento todos os meses. “[Eles vêm aqui para] aprender na prática, serem estimulados por jogos, exposições que motivam o estudo. Além de aumentar a cultura da garotada e despertar a curiosidade.”

