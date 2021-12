Serra candidato bate duro nos petistas

Em meio a grande euforia de tucanos de todo o Brasil, o ex-governador José Serra foi indicado em convenção nacional, marcada pela desorganização, realizada neste sábado, no Clube Espanhol, orla de Salvador, o candidato do PSDB à presidência da República. “Sim, eu aceito ser candidato, aceito liderar a nossa aliança”, disse Serra ao começar seu discurso, para delírio das cerca de cinco mil pessoas que se espremiam no galpão armado na área das quadras do clube.

Apesar da saudação simpática, o discurso do tucano foi extremamente duro contra o PT e o governo do presidente Lula, dando indicação de como a campanha tucana será conduzida. Ele tentou passar a ideia de que a atual gestão petista é uma ameaça à democracia seja pelos movimentos sociais que seriam meras “correias de transmissão” do governo, seja pela política externa caracterizada pelo apoio a países com regimes totalitários.



“Não há justiça social sem democracia. Acredito na liberdade de imprensa, que não pode ser pressionada por ‘patrulhas‘ de partidos, pelo governo e movimentos que, muitas vezes, representam a si próprios”, bradou, criticando também o “peleguismo” de alguns sindicatos que seriam “anomalias no nosso País”. Serra chegou a comparar a gestão petista com o conceito de o Estado ser a personificação do governo, propagada pelo rei francês Luis XIV há 300 anos. “Não há mais lugar para luises assim”, gritou numa clara alusão ao Luiz que está na presidência da República.



Ainda tratando das liberdades individuais, atacou a política externa brasileira por suas relações estreitas com países de regimes que não seriam democráticos como o Irã e Cuba. “Não fica bem elogiar frequentemente ditadores de todos os cantos do planeta só porque foram e são aliados do partido e do governo”, disse, arrancando aplausos frenéticos da plateia.



Mensalão - Para continuar atacando os petistas, alertou ser preciso eleger deputados e senadores honestos, pois o Congresso “não pode ser arena de mensalões e compra de votos de dissidentes” e referiu-se também aos discursos em que Lula queixou-se da excessiva vigilância dos órgãos de fiscalização em obras do PAC.



“Prezo as instituições que controlam o poder executivo como o Ministério Público e os Tribunais de Contas. Eles não vão ser aprimorados por ataques sistemáticos”. O tucano chegou a brincar sobre a sua suposta feiura. Disse que sua mulher e a neta o acham bonito.



“A vantagem é que eu só tenho uma cara”, declarou, aludindo que não muda de posição a depender da situação, numa alfinetada à concorrente petista Dilma Rousseff. Antes dos discursos, os organizadores exibiram um vídeo com a mensagem de apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que não pode comparecer à convenção.



