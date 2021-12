Sensus: Dilma e Marina estão empatadas no 2º turno

Pesquisa do Instituto Sensus, realizada de 21 a 26 de setembro e publicada pela revista IstoÉ neste fim de semana, mostra que a candidata Dilma Rousseff (PT) soma 35,1% das intenções de voto, contra 25% de Marina Silva (PSB) e 20,7% de Aécio Neves (PSDB).

Na simulação de segundo turno, Dilma (40,5%) aparece tecnicamente empatada com Marina (40,4%). Na disputa com Aécio, a petista venceria por 43,4% a 38,2%. A margem de erro é de 2,2% para mais ou para menos. No levantamento anterior, feito entre 1º e 4 de setembro, Dilma tinha 29,8% no primeiro turno, Marina somava 29,5% e Aécio tinha 15,2%.

Quanto à rejeição, 39,6% dos eleitores não votariam em Dilma, abaixo dos 44,3% vistos antes. A rejeição de Marina é de 33% (antes, era de 22,3%) e a de Aécio, 31,9% (antes, 31,5%).

A pesquisa também mediu a avaliação do governo, que indicou aumento do número de eleitores que aprovam a gestão de Dilma Rousseff. De acordo com o levantamento, 38,6% avaliam que a administração federal é positiva; 33,1%, regular; e 26,6%, negativa. Anteriormente, os índices eram de 30,5%, 36,8% e 29,7%, respectivamente.

O levantamento foi realizado em 136 municípios de 24 Estados. Foram consultados 2 mil eleitores. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número 00756/2014.

