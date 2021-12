Semana decisiva terá três debates, corpo-a-corpo e Lula

A semana será decisiva para os candidatos a prefeito ACM Neto (DEM) e Nelson Pelegrino (PT) convencerem os eleitores de que têm a melhor proposta para Salvador. Até o próximo sábado, 26, véspera da eleição de segundo turno, os dois vão enfrentar uma verdadeira maratona - incluindo três debates na televisão - para conquistar os votos dos indecisos e atrair o apoio de quem votou em outro candidato no primeiro turno.

Em meio ao corpo-a-corpo com o eleitor, em dezenas de caminhadas e carreatas programadas pelas coordenações de campanha, Neto e Pelegrino se confrontarão em três debates ao vivo: nesta segunda-feira, às 23 horas, na TV Record-Bahia; quarta, na TV Aratu, às 22 horas; e sexta, na TV Bahia, às 23 horas.

Não é arriscado prever que o tom da campanha, nada amistoso neste segundo turno das eleições, ficará ainda mais elevado. Pelegrino, que segundo pesquisa do Ibope divulgada na sexta-feira obteve 39% das intenções de votos e está oito pontos percentuais atrás de Neto, que somou 47%, trouxe a presidente Dilma Rousseff para um comício em Cajazeiras X, na noite de sexta, para turbinar sua campanha.

O petista se valerá, ainda, da presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no comício programado para a quarta-feira, no subúrbio ferroviário. Uma tentativa de reverter a vantagem do democrata nesta reta final. Pelegrino aposta as fichas na tese do alinhamento político, com o time de Dilma, Lula e Wagner apoiando um eventual governo seu.

Já o candidato ACM Neto seguirá no contra-ataque, afirmando não acreditar que o governador e a presidente irão prejudicar Salvador se o prefeito eleito for de outro campo político. Ao mesmo tempo, o democrata, que intensifica sua campanha nos bairros do subúrbio, onde foi menos votado que o petista, assume o discurso de quem vai ampliar o Bolsa Família e adotar o bilhete único para o transporte coletivo.

Neste domingo, 21, ao fazer carreata em Vista Alegre, Alto de Coutos, Nova Constituinte, Neto garantiu que os que andam de ônibus no subúrbio e em toda a cidade vão pagar meia-passagem.

Pelegrino fez caminhada no Bairro da Paz e aproveitou para fustigar o adversário. Lembrou que a primeira ocupação do local foi extinta pelo então governador ACM, enquanto os que vieram depois receberam o apoio de Waldir Pires (PT), com serviços de água e iluminação pública.

