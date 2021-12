Sem imagens de Campos, campanha ganha novo site

Enquanto Marina Silva traça a nova estratégia da candidatura presidencial do PSB, a equipe da campanha já lançou seu novo site, sem imagens do ex-governador Eduardo Campos, cabeça de chapa até a semana passada. O presidenciável, morto em um acidente aéreo no dia 13, ganhou apenas um memorial no canto da página oficial da candidatura.

O antigo endereço eduardoemarina40.com.br se transformou em homenagem a Campos e reúne áudios, fotos, vídeos, textos e uma linha do tempo com a trajetória de vida do candidato. Com a oficialização de Marina como substituta de Campos, o endereço que passou a ser adotado na campanha é o marinasilva.org.br.

O layout da página de Marina utiliza as mesmas cores (verde, laranja e amarelo) e ferramentas adotadas por Campos: o link para doação de pessoa física para a candidatura, a TV 40 (com os vídeos da campanha) e as diretrizes da coligação. As "40 razões para votar em Eduardo e Marina" foram rebatizadas de "40 razões para votar em Marina". "Não vamos desistir do Brasil", última frase de Campos em entrevista ao Jornal Nacional no dia 12, virou slogan da campanha e tem destaque no alto da página no lugar do antigo slogan "Coragem pra mudar o Brasil".

O vice Beto Albuquerque não ocupa o mesmo destaque que Marina, enquanto vice de Eduardo, ocupava. Anteriormente, o site explorava a imagem do candidato e de sua vice na mesma proporção numa tentativa de associar a figura de Marina ao até então desconhecido cabeça de chapa. Agora, a foto de Marina encabeça a página e o nome de Albuquerque aparece logo abaixo, de forma discreta.

