Sem consenso, PSB se reúne mais uma vez nesta terça

O PSB não chegou a um consenso, nesta segunda-feira, 27, sobre a possibilidade de a senadora Lídice da Mata colocar o seu nome como pré-candidata a prefeitura de Salvador no campo governista.

No encontro que reuniu representantes das executivas estadual e municipal, além de colaboradores, ficou acertado que as conversas prosseguirão nesta terça, 28, inclusive com dirigentes de outros partidos da base.

Uma das configurações defendidas por setores do governo é que o PT, PCdoB e PSB saiam unidos em torno de um candidato único. O PCdoB já lançou a pré-candidatura da deputada federal Alice Portugal.

Mas a senadora Lídice tem afirmado que o ideal seria todo o bloco governista apoiar uma só chapa. Tese que se opõe à pulverização de candidaturas defendida pelo governador Rui Costa (PT), como estratégia de garantir o segundo turno das eleições.

