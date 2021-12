Seis empresas já doaram R$ 14 mi para campanhas na Bahia

As construtoras OAS e UTC Engenharia, a Cervejaria Petrópolisa, Candeias Energia S/A, o frigorífico JBS e a Suzano Papel e Celuloso S/A aparecem, até agora, como os principais financiadores da campanha ao governo da Bahia. Juntos, os seis doaram mais de R$ 14 milhões.



A Construtora OAS e o frigorífico JBS, ao lado da Construtora Andrade Gutierrez, também são os principais financiadores da campanha presidencial. As três empresas doaram quase R$ 64 milhões, 39% do total de recursos que entraram na contabilidade oficial dos três principais concorrentes ao Planalto - Dilma Rousseff (PT), Aécio Neves (PSDB) e Marina Silva, do PSB.



No total, de acordo com a segunda prestação parcial de contas apresentada pelos candidatos baianos à Justiça Eleitoral, as doações oficiais feitas a Rui Costa (PT) e aos candidatos Paulo Souto (DEM), Lídice da Mata (PSB) e Renata Mallet (PSTU) somam mais de R$ 22,7 milhões. Marcos Mendes (PSOL) e Da Luz (PRTB) apresentaram a prestação sem lançamento de receita.



Arrecadação

O candidato petista foi o que mais arrecadou, com um total de R$ 14,6 milhões, contra R$ 1 milhão registrado na primeira prestação parcial. Paulo Souto reuniu R$ 5,6 milhões, ante R$ 1,5 milhão da prestação de agosto. Lídice da Mata, que já havia arrecadado R$ 1,4 milhão, agora contabiliza mais R$ 2,5 milhões.



Renata Mallet obteve doações de mais de R$ 28,8 mil. Na primeira prestação, a candidatas socialista recebeu pouco mais de R$ 22 mil em recursos, todo ele originado de pessoas físicas e da direção estadual do PSTU.



O maior doador da campanha de Rui Costa é a construtora OAS com a contribuição de mais de R$ 3,3 milhões, seguida pela UTC Construtora, com quase R$ 3 milhões; Cervejaria Petrópolis, que doou R$ 1 milhão; e a Candeias Energia, com valor igual.



O frigorífico JBS S/A aparece como o principal patrocinador da campanha da candidata socialista Lídice da Mata, com doação de mais de R$ 1 milhão. A CR Almeida Engenharia doou R$ 450 mil e o empresário Carlos Seabra Suarez e Maria Paula Lanat Suarez, R$ 150 mil cada.



O democrata Paulo Souto obteve boa parte das doações das direções nacional e estadual do partido (sem definir origem dos recursos). Foi favorecido, porém, com financiamento da Construtora Odebrecht S/A, com R$ 200 mil; da Fibria Celulose S/A, com R$ 500 mil; e Suzano Papel e Celulose S/A., com mais de R$ 3,9 milhões.

