Segurança pública provoca divergência entre candidatos

Rita Conrado, do A TARDE











A apuração das mortes do líder sindical Paulo Colombiano e de Neylton Souto da Silveira, funcionário da secretaria municipal de Saúde, foi cobrada ao secretário de Segurança Pública do Estado, César Nunes, por alunos da Faculdade Visconde de Cairu, no seminário “Seu voto faz o amanhã”, promovido por A TARDE. Nunes representou o governador Jaques Wagner (PT), candidato à reeleição , no evento que teve a participação de candidatos e representantes de partidos que disputam o governo do estado.







O secretário da Segurança Pública rebateu as críticas dos adversários – que exploraram as deficiências na áreas de segurança–, e apostou nos resultados dessa gestão para responder aos ataques. “Ninguém aqui é ingênuo a ponto de acreditar que se pode tirar da cartola a solução para a violência no estado, que é resultado de uma escandalosa exclusão social, dos piores índices de pobreza e analfabetismo que sempre estiveram presentes na Bahia”, assinalou César Nunes. “Isso é campo fértil para o tráfico de drogas e o crime organizado”, assinalou. Mas os candidatos da oposição contra-argumentaram ao apresentar as suas propostas de governo e ao responder aos questionamentos dos estudantes no debate mediado coordenador de política de A TARDE, Flávio Oliveira.









