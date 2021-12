Segundo turno das eleições define correlação de forças

A abertura das urnas em Salvador e Vitória da Conquista no próximo domingo será determinante para definir se a Bahia caminha para um cenário de hegemonia dos partidos da base do governador Jaques Wagner ou para um maior equilíbrio entre partidos aliados e de oposição. São apenas dois municípios em disputa, mas que representam a chance de governar mais de três milhões de pessoas, cerca de 21% da população baiana.

Em caso de vitória dos governistas Nelson Pelegrino (PT), em Salvador, e Guilherme Menezes (PT), em Vitória da Conquista, os 11 partidos que oficialmente compõem a base aliada de Jaques Wagner vão comandar 327 cidades baianas. Juntos, estes municípios têm uma população de 11,5 milhões de pessoas - 81% da população do Estado -, o que coroaria a hegemonia do grupo do governador. Com 90 cidades, a oposição governaria 19% da população.

Por outro lado, se prevalecerem nas urnas os oposicionistas ACM Neto (DEM), em Salvador, e Herzem Gusmão (PMDB), em Conquista, o cenário de hegemonia dará lugar a um panorama menos favorável para o governo. Os prefeitos governistas seriam responsáveis por prefeituras que têm 60% da população, enquanto a oposição, com 92 cidades, seria responsável por governar 40% dos baianos.

Para o cientista político e professor da Universidade Federal da Bahia Jorge Almeida, Salvador e Conquista são cidades fundamentais e terão um peso relativo na definição da correlação de forças políticas. Contudo, ele destaca a qualidade das administrações - sejam elas governistas ou oposicionistas - é que será determinante para o cenário de 2014: "Mais do que as urnas, a aprovação da gestão é que vai balizar a força do grupo que vencer as eleições".

Para o secretário estadual de Relações Institucionais, Cezar Lisboa, as duas cidades têm importância estratégica. Na capital, o PT nunca governou, e em Conquista, governa há 16 anos. "Estamos trabalhando para vencer. São cidades simbólicas para o nosso projeto". Já Lúcio Vieira Lima, presidente estadual do PMDB, salienta que vencer nos grandes centros é fundamental para a oposição. "A vitória da oposição vai sinalizar um desejo de mudança da população. E terá apelo junto às lideranças do interior".

Linha tênue - Apesar de balizar a correlação de forças que saiu das urnas, a divisão partidária não é suficiente para definir barreiras entre quem faz parte e quem não faz parte da base aliada. Os partidos da base elegeram 325 prefeitos, mas o secretário Cezar Lisboa, garante que o número de novos gestores parceiros chega a 350. "Temos eleitos em partidos de oposição, mas que apoiaram Wagner em 2010", salienta Lisboa.

Ele cita como exemplo Eunápolis, cujo prefeito eleito, Neto Guerrieri, é do independente PRTB e também destaca Bom Jesus da Lapa, onde foi eleito o deputado Eures Ribeiro, que é do oposicionista PV, mas apoia Wagner.

A solidez da base, contudo, é questionada por oposicionistas. Citam como exemplos Lauro de Freitas e Brumado, cidades em que foram eleitos prefeitos de partidos da base, mas ancorados em alianças com a oposição. Se o raciocínio vale para eles, também vale para nós. Vários aliados históricos no nosso grupo elegeram-se em partidos da base, inclusive no PT", argumenta Lúcio Vieira Lima.

