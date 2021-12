Se vencer eleições, Dilma terá maioria do Senado

Pesquisas em 26 Estados e no Distrito Federal indicam que, no Senado, um eventual governo da candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, terá votos suficientes para promover mudanças na Constituição - a chamada maioria qualificada. Levantamentos recentes dos institutos Ibope e Datafolha mostram candidatos "dilmistas" em condições de conquistar de 38 a 46 das 54 vagas em disputa no Senado. Já a oposição elegeria de 8 a 16 representantes se a eleição fosse hoje.



Há outros 27 senadores, eleitos em 2006, que têm mais quatro anos de mandato - 14 de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 13 aliados do presidente. Com a soma dos prováveis eleitos em 2010, uma eventual base de Dilma no Senado teria de 51 a 59 integrantes.

O quorum necessário para aprovar mudanças constitucionais é de três quintos do total de parlamentares - ou seja, 49 senadores. A oposição a um eventual governo Dilma corre o risco de nem sequer conquistar 27 cadeiras - o mínimo necessário para aprovar a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).



As pesquisas mostram que PMDB e PT se credenciam para eleger as maiores bancadas. Há doze peemedebistas entre os favoritos e outros três não muito distante dos líderes. Entre os petistas, dez estão na primeira ou na segunda posição. Outros cinco estão em terceiro lugar, mas com desvantagem de menos de cinco pontos porcentuais em relação ao segundo.



A confirmação das projeções dependerá, obviamente, do comportamento dos eleitores nas urnas. Ainda há um grande número de indecisos ou de eleitores que citam apenas um candidato - neste ano, os brasileiros poderão votar em dois concorrentes ao Senado, pois há duas vagas em disputa em cada unidade da federação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

