Se pesquisa ganhasse eleição, Souto era governador, diz Geddel em entrevista

Em terceiro lugar na disputa pelo governo estadual segundo os últimos resultados Ibope e Datafolha, Geddel Vieira Lima (PMDB) afirmou não possuir vínculo de “escravidão” com as pesquisas de intenção de voto, durante entrevista ao jornal Bahia Meio Dia, nesta terça-feira, 14. “Se pesquisa ganhasse eleição, Paulo Souto era o atual governador e João Henrique não era prefeito de Salvador”, minimizou.



O ex-ministro da Integração Nacional evitou se posicionar sobre alianças caso não venha a disputar um possível segundo turno. “Não admito essa hipótese, eu vou estar no segundo turno e digo isso sem nenhuma arrogância”, declarou. Geddel acredita ser “o mais desconhecido” em relação aos adversários Paulo Souto (DEM) e Jaques Wagner (PT), ambos com a vantagem de já terem ocupado o cargo de governador. “Wagner ficou até 40 dias atrás utilizando da estrutura do governo para fazer uma propaganda que acredito ser enganosa”, alfinetou.



O candidato afirmou ainda que a aliança nacional entre PT e PMDB em torno da campanha de Dilma Rousseff não irá confundir o eleitorado baiano. Depois de fazer elogios a Lula, Geddel criticou mais uma vez o governo de Jaques Wagner. “Nós achamos que a atual gestão deixou a desejar, teve tudo para fazer da Bahia o grande estado do Nordeste”, opinou. Assim como Paulo Souto, o peemedebista argumentou que estados como Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte têm atraído mais investimentos.



Ao ser questionado sobre a polêmica envolvendo as obras do Rio São Francisco e a greve de fome do bispo de Barra, Geddel valorizou seu trabalho no Ministério da Integração Nacional. “A greve acabou e a obra está praticamente pronta para ser inaugurada no eixo leste”, ressaltou.



Durante a entrevista de 10 minutos, Geddel defendeu ainda a criação de um programa de controle das fronteiras estaduais, como primeira medida de impacto na área de segurança. Nas áreas de saúde e educação, o candidato propõe valorização do servidor público, com desenvolvimento de plano de cargos e salários e realização de concursos.

Nesta quarta-feira, 15, o entrevistado do Bahia Meio Dia será o candidato do PV ao Governo da Bahia, Luiz Bassuma.

