Se necessário, Manuela D'Ávila reafirma que abrirá mão de candidatura pela esquerda

Durante uma coletiva realizada na manhã desta segunda-feira, 11, na Faculdade de Direito da UFBA, a pré-candidata à presidência da República pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Manuela D'Ávila, agradeceu o acolhimento e firmou que, caso seja necessário, abdicará sua candidatura em nome da união dos partidos políticos da esquerda no primeiro turno da eleição, mesmo sendo a única mulher em seu partido nesta luta pela presidência.

Após a apresentação da proposta de uma possível unificação dos candidatos de esquerda, a candidata esclareceu que no momento o partido tem pensado, apenas, em vencer a eleição. Tendo em vista que teria sido empreendido todos os esforços para a materialização da unidade da esquerda.

“A pré-candidatura jamais seria um impedimento para que as quatro pré-candidaturas se acertasse. O fato é que isso não foi produzido. Essa saída unitário para o nosso campo não foi produzida. Portanto, acho que ela é difícil de se materializar no primeiro turno", declarou. A militante afirma que a tendência é que todos os candidatos sigam com as suas pré-candidaturas e afirma acreditar na força do partido.

Os outros pré-candidatos de esquerda são, Ciro Gomes (PDT), Guilherme Boulos (PSOL) e Luís Inácio Lula da Silva (PT). A pré-candidata está no estado da Bahia desde o sábado, 09, onde passou por Itabuna, Vitória da Conquista, Juazeiro e Camaçari.

