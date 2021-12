"Se for eleito, vou procurar o governador", diz ACM Neto

Limpeza, organização do trânsito, iluminação, recuperação do patrimônio histórico, funcionamento adequado dos postos de saúde e da Guarda Municipal. Estas são as ações a serem realizadas pelo candidato à prefeitura de Salvador ACM Neto (DEM), caso seja eleito no próximo dia 28 de outubro, durante os seis primeiros meses de gestão. A declaração foi dada em entrevista concedida ao programa Balanço Geral, da TV Record, na manhã desta quarta-feira, 17.

Ainda no programa, Neto criticou a declaração de João Henrique em relação à falta de recursos para resolver os problemas da capital baiana. "A prefeitura tem que ajustar sua despesa à arrecadação de R$ 4 bilhões, o que não é pouco. Não se deve permitir que haja desperdício e é preciso fazer a economia de Salvador voltar a crescer", explicou o candidato.

O democrata também rebateu as informações divulgadas pela propaganda eleitoral do petista Nelson Pelegrino em relação ao alinhamento político das esferas municipal, estadual e federal. "Wagner se elegeu com este discurso, mas este time está perdendo. No dia 28, se eu for eleito, vou procurar o governador e a presidente Dilma. Também já conversei com o vice-presidente Michel Temer, que é da nossa base de apoio, para que ele construa o diálogo com a presidente", ressalta.

ACM Neto enfatizou a recuperação dos ascensores que fazem o transporte de pessoas entre as cidades Alta e Baixa e da proposta de ampliação do programa Bolsa Família para as famílias que não recebem o benefício.

Amanhã, será a vez de Nelson Pelegrino ser entrevistado pelo programa, a partir das 6h30.

