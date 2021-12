Saúde é a principal preocupação entre eleitores de Salvador

A área da Saúde é o maior problema de Salvador para 54% dos eleitores ouvidos por pesquisa do Ibope, divulgada semana passada. Na capital baiana, somente 28,6% da população tem cobertura de planos de saúde privados, de acordo com dados da prefeitura, o que mostra que a maioria esmagadora da população depende do Sistema Único de Saúde (SUS).

Na propaganda eleitoral o prefeito ACM Neto (DEM), que concorre à reeleição, evidencia o que fez em 4 anos de mandato: construção de oito Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), construção de quatro Multicentros. E há a proposta de construção do Hospital Municipal entre outras.

Já Alice Portugal (PCdoB) diz que há postos, mas sem médicos, e que as UPAs só funcionam porque o Programa Mais Médicos (do governo federal, criado durante mandato da ex-presidente Dilma Rousseff) chegou junto. Diz que a cobertura do programa de saúde da família é de apenas 29%.

A TARDE ouviu dois especialistas na área, Júlio Braga, doutor em Medicina e Saúde pela Ufba e vice-presidente do Cremeb, e Lilian Marinho, professora da Uneb e Conselheira Estadual de Saúde para avaliar propostas dos candidatos a prefeito para o setor de saúde.

Bilhetinho

O médico Júlio Braga avalia que, de um modo geral, as promessas preveem ampliação de serviços, mas não dizem de onde virão os recursos, quanto pretendem investir, como melhorar a eficiência. "Há poucas propostas objetivas", crava.

Ele exemplifica: "ACM Neto afirma que implantará um 'novo modelo de gestão e indicadores com foco em resultados'. Como? O que mudará?". Braga, observa, ainda, que nenhum dos candidatos se comprometeu a investir mais de 20% (ou 22, 25%) do arrecadado em saúde. "Nenhum afirma como contratará novos profissionais: concursos públicos? Exigirão que empresas terceirizadas façam seleção pública de seus funcionários?". E provoca: "Da forma em que está, há espaço para interferências de políticos, pedidos em 'bilhetinhos' na contratação".

O professor afirma, ainda, que abrir serviços, como uma nova maternidade municipal, como promete a candidata Alice Portugal, "deveria ser precedido de garantia do funcionamento adequado dos serviços já existentes, pois vários funcionam com escalas de profissionais incompletas".

A proposta de Fábio Nogueira (PSOL) de "rede própria 100% pública, estatal e universal, desvinculada de todas as formas de privatização da saúde" estaria "dissociada da realidade" porque, para Braga, "tenta negar que há bons exemplos de boa assistência no serviço privado, nas entidades filantrópicas, no Hospital do Subúrbio, por exemplo". "Em vários exemplos os custos são menores do que montar e manter funcionando um serviço público e com mais eficiência".

Financiamento

A professora Lilian Marinho destaca a "quase total ausência do tema do financiamento" nas propostas. "O subfinanciamento é um dos gargalos do Sistema de Saúde tanto para ampliação da oferta de novos serviços e dos já existentes quanto para a construção de novas unidades de saúde, aquisição de equipamentos, etc".

Quase todos os candidatos, diz ela, exceto o do PSOL, propõem a expansão da rede de assistência sem indicar o volume de recursos necessários e fontes de financiamento.

Ela diz que muitas propostas apresentadas em 2012 pelo atual prefeito ACM Neto foram realizadas parcialmente ou não saíram do papel. Ela exemplifica: entrega domiciliar de medicamentos para idosos e doentes crônicos; construção de hospital geral em Pau da Lima e da Maternidade Municipal no Subúrbio.

A pesquisadora destaca duas boas propostas de Isidório: ações voltadas a grupos vulneráveis (albinismo, anemia falciforme, usuários de drogas...); e o fortalecimento dos mecanismos de controle social, de ouvidoria e auditoria no SUS.

Lilian observa que o PSOL posiciona-se contrário à privatização da saúde: "Ocorre que o texto constitucional garante a atuação do setor privado, ainda que de forma complementar. Lamentavelmente, observa-se aumento das terceirizações em Salvador".

Para ela, os programas de um modo geral, desconsideram pontos importantes: "Dificuldades de acesso da população aos serviços, tais como: a ineficiência do agendamento de consultas com demora na marcação e aumento das filas; número insuficiente de vagas para atendimentos; demora entre o período de marcação e a realização de consultas; limitada oferta de exames e serviços especializados; o reduzido horário de funcionamento das unidades, incompatível com pessoas que trabalham e estudam".

Candidatos respondem

O coordenador do plano de governo de ACM Neto, Luiz Carreira, diz que são indiscutíveis os avanços nos serviços de saúde de Salvador nos últimos quatro anos, quando a cobertura da Atenção Básica saiu de 18,6% em 2012 e chegará a 50% até o final de 2016, já tendo alcançado 74% no subúrbio.

Ele lembra, ainda, que 132 unidades de saúde foram reformadas e que outras 28 novas unidades foram implantadas, entre essas, quatro multicentros que inexistiam, e oito UPAs, além de está sendo construído o primeiro hospital municipal.

"Para atender a expansão dos serviços, foram contratados 3.756 novos profissionais. Tudo isso exigiu um esforço muito grande por parte da Prefeitura que elevou para 20% as suas aplicações em saúde, ultrapassando em cinco pontos porcentuais o nível constitucional estabelecido", defende.

A candidata Alice Portugal agradeceu a contribuição dos especialistas e disse que pretende "estudar e redistribuir o orçamento para priorizar a saúde da população". Diz que numa cidade com orçamento de R$ 6,6 bilhões é preciso priorizar a saúde.

"Também temos linha de financiamento do Ministério da Saúde para construção dos hospitais e a construção de uma maternidade municipal não exclui a possibilidade de garantir e aprimorar os serviços já existentes. Temos caminhado pelas ruas, ouvido as pessoas e, por isso, temos plena consciência dos problemas relacionados à saúde na nossa cidade", diz a candidata.

O candidato Fábio Nogueira, respondeu que o PSOL não desconhece que há bons exemplos de assistência fora do setor público e sabe que a Constituição os assegura. "Nosso programa mostra a preferência pela saúde pública e nosso diagnóstico aponta o fracasso da politica de privatização e terceirização de Neto, que reduziu as verbas para a atenção básica, tem uma cobertura do PSF de 30,67%, inferior a municípios como Cuiabá e Aracaju".

"Tudo isso levou Salvador a ser o líder dos municípios baianos em 2015 em casos suspeitos de dengue e de zika, a concentrar 53% dos casos de microcefalia do estado". Nogueira diz que 92% dos profissionais que sustentam este sistema ganham até 4 salários mínimos. Os outros candidatos não retornaram a solicitação de A TARDE até o fechamento desta matéria.

adblock ativo