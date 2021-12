Satisfação de baianos com governo Lula alcança 89%

Sabe o que 49% dos baianos desejam do próximo presidente da República? Que ele não faça nada diferente daquilo que está sendo feito por Lula. Se este percentual for somado a outro, em que se discorda de uma ou outra ação aqui ou ali, a satisfação dos baianos em relação ao Governo Federal alcança 89%, de acordo com dados da primeira pesquisa A TARDE/Vox Populi sobre as Eleições 2010. Isso significa que 8,45 milhões, dentre os 9,5 milhões de eleitores baianos vão sentir saudades do que o presidente fez nos últimos 8 anos. E ele sabe disso.

Entre as mulheres, consideradas mais exigentes que os homens, a percepção positiva do trabalho feito pelo presidente é ainda melhor: 50% delas não mudariam absolutamente nada.



Dilma Rousseff (PT), justamente uma mulher, foi a escolhida por Lula como a responsável por dar continuidade às políticas do governo dele. Neste caso, 65% dos baianos pretendem votar na candidata do homem. Destes, 49% votam independentes de quem ela é: dizem-se dispostos a votar com absoluta certeza em qualquer candidato à presidência que receba o apoio de Lula. E isso sem contar os 29% que se inclinam a votar, a depender de quem venha a ser o candidato.

O ex-governador de São Paulo, José Serra (PSDB), tenta a todo o custo evitar a pecha de “anti-Lula” nestas eleições. Coisa que fez com vigor na disputa presidencial de 2002, com ajuda do “medo” que a atriz Regina Duarte dizia sentir do então candidato petista. Oito anos depois, Serra aparece abraçado a Lula na propaganda. A pesquisa mostra que não cola. Para 29% dos eleitores baianos, não dá para votar no ex-governador de São Paulo em nenhuma hipótese nessas eleições. E 90% desses eleitores identificam Dilma como a candidata apoiada por Lula.



A senadora Marina Silva (PV), que foi ministra do governo Lula e companheira de partido por muito tempo, chegou a reclamar da postura do presidente, que segundo ela não deveria se empenhar tanto na campanha de Dilma.



Outubro de 2008. Encerrada a última eleição municipal, alguns candidatos petistas, como Marta Suplicy, em São Paulo, e o baiano Walter Pinheiro derrotados, analistas questionavam a capacidade de Lula em transferir votos para os seus aliados. O candidato da base de apoio ao governo e da predileção de Lula em Fortaleza, Inácio Arruda, perdeu para a petista Luiziane Lins, que se candidatou à revelia do partido.



O insucesso do presidente na tentativa de eleger os companheiros pode ser compreendido pelo ponto que melhor explica o sucesso atual: a percepção a respeito da administração federal. Há dois anos, a aprovação do governo dele era positiva, mas andava na casa dos 50%, um pouco mais ou menos, a depender do momento. Hoje, a satisfação em relação ao governo do presidente Lula beira os 80% de aprovação.



Há quatro anos, apesar de não desfrutar de uma avaliação tão positiva, conseguiu ajudar na eleição de alguns companheiros, como o amigo governador Jaques Wagner, que Lula demonstra querer reeleger a qualquer preço.







