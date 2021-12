Sarkozy diz que vitória de Dilma é um marco

O presidente da França, Nicolas Sarkozy, foi um dos primeiros líderes internacionais a saudar a candidata petista Dilma Rousseff como presidente eleita do Brasil. Os cumprimentos foram enviados quando o resultado oficial ainda não era conhecido, mas quando a apuração já indicava a tendência de vitória da escolhida de Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Sarkozy, Dilma tem "trajetória política excepcional" e sua vitória é "um marco".



"Não podiam servir de forma mais oportuna suas muitas competências, demonstradas por ela no exercício de suas funções anteriores, e a força de suas convicções", afirma o presidente francês, em nota distribuída pelo Ministério das Relações Exteriores. O comunicado lembra que os governos do Brasil e da França aumentaram a cooperação durante os mandatos de Lula e Sarkozy e pede à presidente eleita que mantenha o mesmo nível das relações bilaterais.

