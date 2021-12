Santa Casa de BH entrega exame com mensagem "Fora Dilma"

Pacientes que realizaram exame de vista na Clínica de Olhos, da Santa Casa de Belo Horizonte, em Minas Gerais, receberam o resultado do procedimento com a mensagem "Fora Dilma". A frase aparecia no topo do papel. O fato foi relatado por pacientes ao jornal O Tempo.

A Santa Casa disse, para o jornal, que vai apurar o caso e alegou que, como instituição filantrópica privada, se posiciona como imparcialidade durante as eleições. O presidente do PT de Minas Gerais, deputado estadual Odair Cunha, condenou o episódio.

A Santa Casa enviou nota ao portal A TARDE sobre o assunto:

"Em relação à matéria veiculada pela imprensa, na qual é atribuída à Santa Casa BH a impressão de uma expressão de caráter político-eleitoral em formulário de exame oftalmológico, o Grupo Santa Casa BH reitera primeiramente que sempre se manteve em total imparcialidade em todos os processos eleitorais. Sobre o fato, informou que o mesmo caracteriza ato de sabotagem contra a instituição (tendo em vista que a entidade é a maior prestadora de serviços SUS no Brasil), que abriu sindicância para apurar a questão e que o responsável, assim que identificado, será punido com todo o rigor previsto pela legislação vigente."

