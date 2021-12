Sampaio: Aécio vai fortalecer Ministério da Agricultura

Um dos principais conselheiros do candidato a presidente da República Aécio Neves (PSDB), o ex-secretário de Agricultura do Estado de São Paulo João Sampaio afirmou neste sábado, no 3º Fórum Nacional de Agronegócios do Lide, em Campinas (SP), que o tucano se compromete em fortalecer o Ministério da Agricultura caso seja eleito. "O Aécio tem compromisso que o Ministério da Agricultura participará das decisões da política econômica brasileira", afirmou Sampaio.

O representante de Aécio no evento cobrou o aperfeiçoamento das regras jurídicas para garantir mais segurança no campo e citou a proibição da venda de terras para estrangeiros como exemplo. "É preciso discutir de maneira clara; não queremos vender o Brasil pra fundo estrangeiro, mas não podemos impedir a produção aqui, desde que com segurança para os investimentos".

Sampaio criticou o que chamou de "preferência ideológica" do governo de Dilma Rousseff por países da América do Sul nos acordos comerciais externos. "É preciso privilegiar empreendedor e não país aliado ideologicamente no comércio exterior. Vamos retomar o dialogo de forma mais pragmática: queremos negociar com Bolívia e Venezuela, mas queremos também negociar muito com os americanos e europeus", completou Sampaio.

O conselheiro de Aécio afirmou ainda que o candidato tucano se compromete que recursos para defesa agropecuária não serão contingenciados no Orçamento da União, elogiou as ações do governo atual nas concessões, mas cobrou que os "investimento em infraestrutura e logística precisam avançar com maior rapidez", concluiu.

