Rui tenta 'chantagear' baianos, diz Neto

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), afirmou nesta quarta-feira, 15, que o governador eleito da Bahia, Rui Costa (PT) tenta "chantagear" os baianos ao dizer que uma eventual vitória do senador Aécio Neves (PSDB) contra a presidente Dilma Rousseff, no segundo turno presidencial, seria "ruim para a Bahia".

"A eleição é página virada. A gente tem que reconhecer a vontade do povo, mas não posso aceitar isso. Ele tentou chantagear os baianos, que foram livres para elegê-lo e estão livres para eleger Aécio", disse Neto, ao pedir votos para o tucano, em evento realizado em Rio Sena, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Em entrevista ao A TARDE, Rui declarou que Aécio presidente seria ruim para a Bahia "do ponto de vista econômico" e que precisaria "nadar com a onda contrária". Segundo o petista, o estado seria muito dependente de investimentos federais.

Neto disse que o PT utiliza na campanha do segundo turno presidencial a mesma tática que teria usado contra ele na eleição municipal em 2012: a estratégia "do medo, intimidação e ameaça".

"Disseram que eu não conseguiria governar Salvador por não ser do mesmo partido do governador e da presidente. Essa foi a primeira mentira que derrubamos. Todo mundo vê que a cidade está melhorando", discursou o prefeito, acompanhado apenas do vereador Palhinha (DEM), liderança do Subúrbio, e do ex-vereador Lau.

O ex-governador Paulo Souto e o presidente do PMDB baiano, Geddel Vieira Lima, não participaram do ato de campanha para Aécio, realizado em um pequeno espaço, em cima de um mercadinho, para cerca de 100 pessoas.

No início de sua fala, Neto afirmou que queria esclarecer "boatos" que se espalhavam a partir do horário eleitoral. "Os baianos ligam a televisão no segundo turno e se perguntam quem está falando a verdade", disse.

Em seu discurso, o democrata acusou o PT de disseminar boatos como o fim do Bolsa Família em caso de sucesso dos adversários nas urnas. "Aqui, nós ampliamos o número de cadastros do Bolsa Família, assim como estabelecemos equipes móveis, para que a prefeitura vá até o cidadão para ele se cadastrar", disse.

Neto falou ainda sobre o programa Primeiro Passo, da prefeitura, que será "complementar" ao Bolsa Família, com o recebimento de R$ 50 mensais pelas mães cujos filhos entre 0 e 5 anos não tenham creches. Neto disse ainda que o Bolsa Família "está na lei" e lembrou que o ex-senador Antônio Carlos Magalhães idealizou o Fundo de Combate à Pobreza.

Neto afirmou também que o presidenciável tucano foi "o único candidato que se propôs a construir um plano para o Nordeste". Chamado de Nordeste Forte, o programa teve o dedo do prefeito, que indicou o secretário municipal de Desenvolvimento, Turismo e Cultura, Guilherme Bellintani, para elaborar o plano.

"Eles [do PT] tentam dividir o Brasil em dois: de um lado, o Sul, Sudeste e Centro-Oeste; do outro, o Norte e o Nordeste. O Brasil precisa de um líder que possa unir a todos", defendeu Neto.

