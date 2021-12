Rui tenta amenizar críticas a partidos aliados

O governador Rui Costa (PT) amenizou, nesta quinta-feira, 28, ao participar do encontro de pré-candidatos do PCdoB, no CAB, as críticas que fez à sua base aliada na formação da chapa das oposições para a sucessão em Salvador. No entanto, ficou evidente que houve constrangimentos entre os aliados por conta das afirmações de Rui, que, na última quarta-feira, mesmo sem falar abertamente, criticou a falta de planejamento dos partidos e disse que as tratativas para a formação da chapa não levaram em conta sua experiência.

Enquanto o presidente estadual do PCdoB, deputado federal Daniel Almeida, tentou distensionar o clima, a pré-candidata à prefeitura de Salvador do partido, deputada federal Alice Portugal, negou que haja desorganização no processo de montagem da chapa. "Não há desorganização, o que tem mesmo é o tempo que a democracia requer", disse ela.

Por sua vez, o presidente municipal do PSB, Waldemar Oliveira, disse que as críticas do governador não atingem os socialistas. "No nosso caso, a carapuça não cabe, porque o PT acenou com a possibilidade de apoiar a candidatura de Lídice a prefeitura e mais adiante esfriou neste apoio. Naquele momento era importante que o governador reforçasse esse aceite do PT em relação à Lídice", disse Oliveira.

O presidente municipal do PT, Paulo Teixeixa, minimizou as afirmações do governador e disse que Rui deixa a todos à vontade para fazer as escolhas, "embora a opinião dele conte muito".

Rui tentou amenizar a situação destacando que as três virtuais candidaturas de sua base (além de Alice, Pastor Isidório, pelo PDT, e Cláudio Silva, PP) se complementam e dialogam com segmentos diferentes da sociedade, o que pode ser positivo para levar a eleição ao segundo turno, no enfrentamento à candidatura do prefeito ACM Neto (DEM).

"Temos candidatos com perfis diferentes, que se complementam. Alice vai comunicar com um grupo grande. Isidório tem um perfil de comunicação muito claro, popular, direto. Cláudio Silva, pela experiência administrativa, vai discutir gestão, impacto do desenvolvimento econômico do município, debater os destinos dessa cidade de 3 milhões de habitantes", afirmou o governador.

Rui ainda confirmou que estará na convenção dos três aliados, afirmou que o PT amadureceu politicamente ao abrir mão da cabeça de chapa para um aliado e admitiu que o partido errou por não ter feito a reforma política.

Rui não quis comentar a possibilidade de o PRB (partido aliado de ACM Neto) lançar uma candidatura própria caso não seja dele a indicação do vice na chapa do prefeito. No entanto, disse que quanto maior o número de candidaturas, maior será a possibilidade de as eleições irem ao segundo turno. Ele voltou a alfinetou ACM Neto ao afirmar que há duas formas mais rápidas de se perder uma eleição: "achar que já ganhou e achar que já perdeu".

"Fundamental" - Daniel Almeida afirmou que Rui é peça fundamental nessas eleições. "O governador é um grande líder político, tem papel grande no projeto, está no nosso palanque e tem direito de manifestar a opinião dele. Pode estar certo na opinião, pode ser também que se equivocou na opinião, nós respeitamos essa opinião e queremos discutir com ele. Estamos discutindo a construção da campanha e no fortalecimento do projeto liderado por Alice. Faz parte do processo democrático cada um demonstrar sua opinião", disse.

Participaram do evento do PCdoB cerca de 50 pré-candidatos do partido a prefeituras do interior do estado, entre eles Davidson Magalhães, que irá disputar em Itabuna. Ele perdeu lugar na Câmara dos Deputados com a volta de Nelson Pelegrino, que deixou o comando da Secretaria estadual de Turismo. Pré-candidatos a vereador também participaram do encontro.

Rui, ao se pronunciar aos participantes, pediu que eles se posicionem contra o "golpe" (se referindo ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, do PT), levando esse debate aos seus municípios. Alice disse que Rui será seu "principal instrutor. Estamos bem articulados, temos respeito à organização partidária". O vice dela poderá ser definido antes do próximo domingo, que acontece a convenção que irá sacramentar sua candidatura. "Os partidos estão trabalhando e colocando suas opiniões, tudo com muita tranquilidade e harmonia".

*Colaborou Patrícia França

adblock ativo