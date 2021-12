Rui tem 57% das intenções de voto; José Ronaldo, 16%, aponta pesquisa

O candidato à reeleição ao governo da Bahia, Rui Costa (PT), alcançou 57% das intenções de voto, oscilando um ponto para cima, segundo pesquisa da Real Time Big Data, encomendada pela RecordTV Itapoan e divulgada nesta quarta-feira, 3.

Em segundo lugar na preferência dos eleitores, está o candidato José Ronaldo (DEM), com 16% das intenções de voto. Ele é seguido por Marcos Mendes (PSOL), com 3%, João Santana (MDB) e João Henrique (PRTB), ambos com 1%.

Os candidatos Célia Sacramento (Rede) e Orlando Andrade (PCO) somam 1%. Os votos nulos/brancos alcançam 13%. Já os indecisos somam 8%.

Votos válidos

Quando são considerados apenas os votos válidos, Rui Costa alcança 72% das intenções de voto, contra 21% de José Ronaldo (DEM), que obteve 21% das intenções de voto.

Na sequência, aparecem os candidatos Marcos Mendes (PSOL), com 4%, João Santana (MDB) e João Henrique (PRTB), ambos com 1%. Os demais candidatos, somados, alcançaram 1%.

Foram entrevistados 1.200 eleitores no dia 2 de outubro. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral.

adblock ativo