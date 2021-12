Rui rebate declarações de Souto sobre licitação de ônibus

O candidato a governador Rui Costa (PT) rebateu as declarações do prefeito ACM Neto (DEM) sobre a polêmica da licitação dos transportes de Salvador e atacou seu adversário, Paulo Souto, correligionário do prefeito, neste sábado, 12.

Para ele, a prefeitura opta por se colocar como vítima ao invés de discutir o mérito do objeto da licitação. "O DEM e o seu candidato não podem fugir do debate de conteúdo", criticou Costa.

Segundo o petista, o DEM se preocupa em arrecadar e fazer caixa, citando o reajuste do IPTU como exemplo. "No caso da remota possibilidade de ser eleito, o candidato do DEM usaria os mesmos métodos da prefeitura para o IPVA e ICMS?", ironizou Costa.

Na avaliação dele, a prefeitura deve responder a um único questionamento: "para licitar se deve utilizar como opção um melhor serviço com menor custo para a população ou fazer mais caixa para a prefeitura?".

De acordo com o candidato, a tentativa de vitimizar a prefeitura busca obter vantagem eleitoral. "Mas o povo baiano sabe muito bem diferenciar a forma de tratamento que cada administração dá aos seus adversários e à população", provocou o petista.

Relações azedas

O tema dos transportes públicos em Salvador esquenta a campanha eleitoral no estado. Durante a semana, o governador Jaques Wagner encaminhou um ofício à prefeitura sugerindo que a licitação fosse suspensa para um debate acurado sobre a integração metropolitana. O prefeito classificou o episódio como um "ataque à soberania do município".

