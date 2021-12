Rui propõe governo com foco em saúde, educação e logística

O petista Rui Costa disse nesta segunda-feira, 15, que pretende regionalizar a área de saúde, criar vagas de ensino profissionalizante e escola de tempo integral e montar infra-estrutura logística na Bahia, caso eleito. De acordo com ele, seu programa de governo é baseado em propostas para saúde, educação e infra-estrutura.

O candidato negou, durante entrevista para a TV Bahia, que o crescimento no número de assaltos à banco seja restrito a Bahia. "Está acontecendo em todos os centros urbanos. (Para resolver) devemos aumentar o rigor do controle de explosivos, que é responsabilidade do Exército", disse.

No âmbito estadual, Rui Costa afirmou que, caso eleito, pretende criar três Pelotões Especiais para combater esse tipo de crime, além de instalar câmeras de segurança em regiões onde há agências bancárias.

