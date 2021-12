Rui minimiza "puxão de orelha" na base aliada

Após ter criticado, nesta quarta-feira, 27, sua base aliada na formação da chapa das oposições para a sucessão em Salvador, dando a entender que não levaram em conta sua opinião e que faltava planejamento, o governador Rui Costa (PT) minimizou o puxão de orelha do dia anterior em evento do PCdoB na manha desta quinta, 28, e disse que está intensificando diálogos, que não tem preferências e que o importante é que o projeto das oposições vença as eleições.



Ao lado da pré-candidata Alice Portugal e do dirigente estadual do PCdoB, Daniel Almeida, Rui deu a entender que respondia aos que o acusam de ter se afastado das articulações para a escolha do vice chapa. Ele supostamente teria a comunista Olivia Santana como sua preferida, cujo nome foi deixado de lado pelos aliados em favorecimento de Alice Portugal.

"Quero deixar claro que estamos na reta final das negociações para organizar nossa base. Estamos intensificadno diálogos com os presidentes de partidos, deputados (...) Eu represento todos os partidos da base, não tenho preferência partidária nessas eleições. Para mim é importante que o nosso projeto vença as eleições", disse Rui Costa.

