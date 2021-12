Rui entra firme na campanha; Aleluia reage

O governador Rui Costa (PT) entrou firme na campanha da candidata a prefeita de Salvador pelo PCdoB, Alice Portugal. Ele tem aparecido com frequência na propaganda eleitoral de Alice, onde mostra as obras que o estado vem realizando na capital baiana, em especial na área de mobilidade urbana com a inauguração de avenidas expressas e a obra do metrô.

No domingo, Rui criticou uma juíza por ter decidido a favor do candidato do DEM, ACM Neto, numa disputa contra Alice.

O governador também mantém discurso contra o "golpe" que afastou a presidente Dilma Rousseff do Palácio do Planalto e colocou lá o então presidente em exercício, Michel Temer.

Isso depois de o ministro de Governo Geddel Vieira Lima ter recomendado o governador a amenizar o discurso para que isso não atrapalhe as negociações com o governo federal visando à captação de recursos para o estado.

O pedido não surtiu efeito. No domingo, Rui postou várias fotos das manifestações contra Temer nas suas contas de redes sociais.

Lula e Dilma

Alice já conta também com a participação do ex-presidente Lula na sua propaganda política e, na sexta, terá o reforço de Dilma, que virá a Salvador para subir no seu palanque.

As estrelas petistas ainda são boas puxadoras de voto em Salvador, segundo indicam pesquisas.

Um colaborador próximo ao governador disse que muitos aliados de Rui Costa, não só Alice na capital, como no interior baiano, tem pedido a participação dele na campanha, aproveitando seu alto índice de aprovação. Recentemente, o Ibope divulgou pesquisa em que Rui aparece como o quarto governador mais bem avaliado entre as capitais.

O Instituto Paraná avaliou que a aprovação é grande também em cidades importantes do estado, como Lauro de Freitas e Camaçari. Esse mesmo colaborador revela que outras pesquisas indicam que tanto Lula como Dilma têm grande eleitorado na capital baiana assim como o grito "Fora Temer" tem boa receptividade.

Por essa razão os coordenadores da campanha de Alice têm procurado nacionalizar as discussões.

Rui não priorizou a campanha porque precisa administrar o estado numa situação de crise econômica grave, conclui o assessor de Rui Costa, que preferiu não ter o nome divulgado.

Rebateu

O presidente do DEM-BA, deputado José Carlos Aleluia, disse que o governador "está usando o programa da candidata Alice Portugal para fazer propaganda do seu governo. Logo ele, que queria Olívia Santana como candidata".

Conforme Aleluia, "o governador afronta a nova lei eleitoral que recomenda que os candidatos a prefeito ocupem a maior parte do tempo de televisão e rádio para se apresentar aos eleitores e mostrar os seus projetos".

Afirmou que o PT e PCdoB "tentaram nacionalizar a campanha em 2012 mas não tiveram sucesso".

Segundo Aleluia, "O povo quer discutir Salvador. Temos o que mostrar: o trabalho do prefeito mais bem avaliado do país, ACM Neto. Nós não vamos nos preocupar com apoiadores de adversários".

