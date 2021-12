Rui e Souto "enganam o povo", afirma Mendes

O candidato do PSOL ao governo do Estado, Marcos Mendes, disse que o bate-boca entre os candidatos Rui Costa (PT) e Paulo Souto (DEM), sobre a paternidade do aumento da violência na Bahia, é para "enganar" o povo e "esconder a responsabilidade" dos governos por eles representados.



"O PT e o DEM são responsáveis pelo quadro atual da violência e ficam agora um acusando o outro", disse ontem o candidato, durante entrevista a Casemiro Neto, apresentador do Programa "Que Venha o Povo" da TV Aratu, dentro do projeto Vota Bahia - uma parceria dos grupos A TARDE, TV Aratu e Metrópole.



Para Mendes, PT e DEM adotam a estratégia de transformar o debate eleitoral numa espécie de BA-VI, com o intuito de desviar a atenção do eleitor para outras propostas de segurança pública e de políticas sociais.



Ao se apresentar no mesmo programa, esta semana, Rui Costa recomendou ao ex-governador Paulo Souto a pedir "perdão" à população pelo aumento de 87% na taxa de homicídios durante o seu governo.



Souto respondeu que Rui é que deveria se desculpar pelo "extermínio de 37 mil baianos" durante a gestão do PT, o que teria elevado em 96% a taxa de mortes violentas no Estado.



Para o candidato do PSOL , o grande problema dos dois candidatos é que eles só enxergam a segurança pública do ponto de vista repressivo e ostensivo. "A questão da violência só será resolvida com a implantação de políticas sociais", defendeu.



Mendes também disse ser favorável à PEC 51 em tramitação no Senado, que propõe unificar as polícias estaduais no Brasil e desvincular as PMs das Forças Armadas. Defende, ainda, a adoção de um modelo de carreira profissional para as polícias baianas.



Empreiteiras



O psolista disse que é perda de tempo a tentativa de polarizar o debate, porque não há diferença entre o modelo político adotado pelo DEM e o modelo implantado pelo PT.

Lembrou que estes partidos privilegiam uma relação "fisiológica" com empresários e legendas que "vendem" o seu tempo de televisão.



"Quem comandava no governo do DEM? As grandes empreiteiras, como a OAS e a Odebrecht. Quem governa e dá as regras hoje no PT? São essas grandes empreiteiras, que estão à frente dos grandes empreendimentos, direcionados e supervalorizados", acusou o candidato.



Sobrou críticas também para a candidata ao governo do PSB, Lídice da Mata. "Ela esteve ao lado desse modelo do PT por muito tempo. Como diz, agora, que rompeu e que vai avançar, vai ter um modelo diferente? Se ela está realmente vindo para a oposição, eu espero que ela se junte a nós", afirmou.



Agiotagem



Indagado por Casemiro Neto como iria driblar o tempo restrito que terá no horário eleitoral (menos de 2 minutos), já que não fez alianças, Marcos Mendes disse que iria recorrer às redes sociais e à militância para levar ao eleitor um modelo alternativo de governar. Lembrou que o PSOL não aceita financiamento de empreiteiras e, por isso mesmo, é o único partido do Congresso que não sofreu cassação por violação ética, além de seus deputados e senadores estarem entre os mais bem avaliados no parlamento. Mendes entende que a relação estreita de grandes empresas com os partidos acaba transformando a política em um grande negócio. "Se estabeleceu uma espécie de agiotagem eleitoral. Se negocia antecipadamente o dinheiro que deveria ser aplicado em políticas públicas".

