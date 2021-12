Rui diz que Souto tenta manipular opinião pública

"Os índices de violência e de criminalidade aumentaram de forma absurda em todas as unidades da federação, e um candidato querer atribuir a um governo e a um concorrente direto a responsabilidade por isto é, no mínimo, uma demonstração de falta de discurso ou, pior, de uma tentativa de distorcer fatos e manipular a opinião pública, com fins eleitoreiros".



A afirmação é de Rui Costa, candidato a governador pela coligação Pra Bahia Mudar Mais, rebatendo declaração do candidato a governador do DEM, Paulo Souto, publicada na edição de quinta-feira, 31, de A TARDE. Na declaração, Souto coloca como da responsabilidade do governador Jaques Wagner o número de mortes violentas registrado na Bahia nos últimos sete anos.



"Está muito claro que o crescimento da violência, esta verdadeira tragédia nacional, envolve questões muito mais complexas do que a simplificação proposta pelo ex-governador", diz Rui.



Ele acrescenta: "Está provado que o aumento do número de ocorrências criminais independe completamente de partidos ou posições ideológicas de quem está à frente das administrações estaduais. O próprio Paulo Souto deixou o governo do estado, em 2007, com um aumento de 87% no número de homicídios, em relação ao quadro deixado pelo seu antecessor".



Rui disse que Wagner aplicou na área de segurança, em diversos projetos e ações um volume de recursos 157% maior do que o registrado entre 2000 e 2006 e concluiu dizendo que o tema segurança é tão sério que deve ser debatido com muita seriedade, não apenas pelos candidatos a cargos eletivos, mas por toda a sociedade. "Afinal, não é apenas com a presença e a ação da polícia que se combate a violência, mas também com projetos de estímulo à educação, à inclusão social".

