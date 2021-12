Rui diz que "recado" sobre contratos foi endereçado ao DEM

O candidato petista ao governo estadual, Rui Costa, voltou a dizer que seus adversários não têm o que lhe ensinar em matéria de ética e moral e afirmou que as ameaças de divulgação de informações de adversários cujos parentes têm ou tiveram contratos com governos tinha um alvo claro: o DEM.



"Questionado pelo repórter [Biaggio Talento] se eu tinha receio dessa imagem que a oposição tenta pregar contra o PT ou contra militantes do PT [como o caso do secretário de Planejamento do Estado, José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras - que teve os bens bloqueados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) devido ao episódio da refinaria de Pasadena], respondi que o antigo PFL e o DEM atual não têm nada a me ensinar", disse.



Ele prosseguiu: "Não pretendo explorar esse lado, de atingir famílias e pessoas. Mas se for atacado, responderei à altura porque não devo nada a ninguém".



Rui Costa fez estas declarações ontem à tarde, ao final da caminhada que realizou em Pernambués, onde prometeu realizar um projeto de reurbanização, inclusive com a abertura de novas ruas.



Dom Murilo



Antes de ir a Pernambués, o petista se reuniu com o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger. Segundo o petista, o prelado pediu maior espaço para os fóruns de representação popular e maior acesso das igrejas aos presídios, de forma que possam auxiliar na ressocialização da população carcerária.



"Até o final do ano, [o governador Jaques] Wagner dobrará as vagas nos presídios existentes na Bahia e teremos um melhor ordenamento dos presos o que facilitará inclusive a ação de religiosos evangélicos e catóticos", disse Rui Costa.

adblock ativo