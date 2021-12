Rui diz que Procuradoria milita contra candidatura de Lula

O candidato à reeleição para o governo da Bahia, Rui Costa (PT), disse que o Ministério Público Federal (MPF) atua como militante político-partidário ao referir-se ao pedido de impugnação da candidatura do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva feito, ainda nesta quarta-feira, 16, pela Procuradora Geral da República, Raquel Dodge - mesmo dia em que o PT protocolou pedido de registro da chapa a Presidência.

Rui concedeu entrevista à imprensa durante inauguração de seu comitê de campanha em Salvador, na avenida Antônio Carlos Magalhães.

O candidato disse, ainda, que é "impossível" apoio PT-PSDB em um eventual segundo turno para a presidência da República no caso de o candidato Jair Bolsonaro chegar ao segundo turno - como aventou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nesta quarta em entrevista a imprensa. O candidato chamou o DEM, PSDB e o presidente de Michel Temer de "trio da maldade".

"O que vai ficando claro é que algumas pessoas do Ministério Público estão atuando como militantes político-partidario. Quando a acusação não é contra o DEM, PSDB, eles pedem arquivamento (...). ". Ao ser perguntado sobre os argumentos da PGR, evocando a Lei da Ficha Limpa, Rui lembrou que candidato s a deputados condenados em segunda instância conseguiram liminar para obter candidatura. "Porque pode para os outros e não pode pra ele? [Lula]?".

Rui também disse que acredita que o PT vai ao segundo turno, com ou sem o ex-presidente Lula. Perguntado sobre ter segurança na suposta transferência de votos de Lula para Fernando Haddad, no caso de impugnação da candidatura do ex-presidente, Rui disse que acredita que o eleitor votará nas ideias de Lula e a partir do que foi feito nos dois mandatos do ex-presidente. Basta ser candidato de Lula para transferir votos? " Não é o candidato de Lula. Mas um candidato que represente as ideias que Lula defende e implantou no Brasil".

